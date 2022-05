Igor De Camargo a disputé le dernier match de sa carrière : "C’est le moment de me reposer et de prendre de l’expérience au niveau du coaching"

65e minute de la rencontre entre Seraing et le RWDM. Igor De Camargo, 38 ans, cède sa place à Obbi Oulare et range définitivement les crampons après plus de vingt ans de carrière.

"J’ai vécu ce dernier match avec beaucoup de passion et d’amour, comme d’habitude. Je ne suis pas content du résultat mais c’est une page qui se tourne. Je peux être fier du chemin parcouru", a déclaré l’attaquant du RWDM après la rencontre, au micro de Frank Peterkenne. Tout sourire, comme à son habitude, le Belgo-brésilien s'est remémoré les meilleurs moments de sa carrière.

"Un titre ça reste un titre (en 2002 avec Genk mais surtout avec le Standard en 2008 et 2009). Mais jouer en équipe nationale, ce n’est pas donné à tout le monde. Un Brésilien qui arrive avec une petite valise à l’âge de 17 ans en Belgique et qui porte le maillot le maillot de l’équipe belge… c’est très important pour moi."

Acclamé par tout le stade lors de sa sortie, De Camargo a laissé un bon souvenir en Belgique. "Dans la vie, il faut savoir partager l’amour et le public l’a vu en moi". Désormais, l’attaquant, ou désormais ex-attaquant, est tourné vers l’avenir. "J’ai 38 ans (39 le 12 mai prochain), c’est bien assez. J’ai beaucoup donné. J’ai d’autres ambitions. C’est le moment de m’arrêter, de me reposer et de prendre de l’expérience au niveau du coaching. C’est mon but. Je viens d’obtenir mon diplôme d’entraîneur UEFA A et on verra après. Les gens ne voient pas le travail que l’on fournit durant la semaine. Parfois, on laisse notre famille de côté pour courir après notre passion. Aujourd’hui je pense à ma famille qui m’a toujours soutenu", a conclu Igor De Camargo.