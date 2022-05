Comme procureur général de Mons et président du Collège des procureurs généraux, Ignacio de la Serna n’a pas hésité à communiquer parfois durement à l’égard du pouvoir exécutif face aux difficultés rencontrées par la Justice. La semaine dernière encore, devant les parlementaires de la Chambre, il a évoqué avec d’autres collègues procureurs généraux, la situation calamiteuse dans laquelle se trouve la police judiciaire sur le plan de ses moyens : "si nous sommes ici devant vous, c’est parce que les enquêtes n’avancent plus" avait-il lancé aux députés, "on doit laisser tomber des affaires, faute de moyens" ; "35 millions sur un budget d'un milliard, ce sont des cacahouètes qu'on demande, et on nous les refuse! " . Il évoquait alors les blocages rencontrés au gouvernement.