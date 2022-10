Iggy Pop reprend Leonard Cohen

Nous avions déjà pu découvrir "Coming Back To You " par James Taylor, et " Famous Blue Raincoat " par Nathaniel Rateliff, tous deux extraits de cet album réalisé par Larry Klein, ami de longue date de Cohen, qui a rassemblé pour l’occasion des musiciens jazz comme le guitariste Bill Frisell, le saxophoniste Immanuel Wilkins, le pianiste Kevin Hays, le bassiste Scott Colley et le batteur Nate Smith.

"Leonard Cohen était un ami depuis 1982, et au cours des 15 dernières années de sa vie, il est devenu un ami proche", a déclaré Larry Klein dans un communiqué de presse. "Après sa mort, je me suis souvent retrouvé à reprendre ses chansons avec d’autres artistes avec qui je travaillais. L’une des raisons, bien sûr, c’est que les chansons sont si bonnes… – D’une certaine manière, Leonard est le meilleur auteur-compositeur pop de tous les temps – mais l’autre raison, c’est que cela m’a aidé à ce qu’il reste près de moi."

‘Here It Is : A Tribute to Leonard Cohen’tracklist :

1. ‘Steer Your Way’ – Norah Jones

2. ‘Here It Is’ – Peter Gabriel

3. ‘Suzanne’ – Gregory Porter

4. ‘Hallelujah’ – Sarah McLachlan

5. ‘Avalanche’ – Immanuel Wilkins

6. ‘Hey, That’s No Way to Say Goodbye’ – Luciana Souza

7. ‘Coming Back to You’ – James Taylor

8. ‘You Want It Darker’ – Iggy Pop

9. ‘If It Be Your Will’ – Mavis Staples

10. ‘Seems So Long Ago, Nancy’ – David Gray

11. ‘Famous Blue Raincoat’ – Nathaniel Rateliff

12. ‘Bird on The Wire’ – Bill Frisell

Iggy Pop a annoncé la sortie d’une édition deluxe pour le 10e anniversaire de son album "Après", sorti en 2012.

Sur celui-ci, on retrouvait pas mal de reprises de classiques français d’Edith Piaf, de Serge Gainsbourg, Brassens, mais aussi ses interprétations de "Only the Lonely" de Frank Sinatra, ou encore "Michelle" des Beatles.

Et c’est pour le Record Store Day que cette édition spéciale verra le jour le 25 novembre prochain.