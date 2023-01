Iggy Pop, Liam Gallagher, et d’autres nouveaux noms à l’affiche de Rock Werchter

Liam Gallagher, Iggy Pop, Ben Howard, Lil Nas X et d’autres artistes seront de la partie.

Le programme de l’édition 2023 de Rock Werchter prend doucement forme. Trente nouveaux noms sont ajoutés aujourd’hui. Le festival se fait un point d’honneur à proposer chaque année l’affiche la plus grandiose et la plus excitante. Le rock reste à la base d’un programme éclectique qui sort des sentiers battus. Avec un mix de valeurs sûres et de talents prometteurs. Rock Werchter entend bien être ouvert à toutes les musiques.

Iggy Pop, Röyksopp, Warhaus, Anna Calvi, Compact Disk Dummies, GAYLE, MEROL et Picture This s’ajoutent à l’affiche du 29 juin. Liam Gallagher, Ben Howard, Fever Ray, The Haunted Youth, Spoon, Squid, PUP, Hot Milk et Kelsy Karter & The Heroines viennent compléter le line-up du vendredi 30 juin. Interpol, The Opposites, City & Colour, Dope Lemon, Mimi Webb et Touché Amoré investiront le Festivalpark le 1er juillet. Quant à Lil Nas X, RÜFÜS DU SOL, The Driver Era, J.I.D, Baby Queen, Nova Twins et Ethan Bortnick, ​ ils seront de la partie le dimanche 2 juillet. ​

Rock Werchter 2023 aura lieu du jeudi 29 juin au dimanche 2 juillet dans le Festivalpark de Werchter. Les tickets sont en vente sur ticketmaster.be. Plus de noms seront dévoilés prochainement.

Petit récapitulatif des noms déjà annoncés pour Rock Werchter 2023 en ordre alphabétique : The 1975, Amenra, Arctic Monkeys, Aurora, Baby Queen, The Black Keys, Ethan Bortnick, Anna Calvi, Cavetown, Christine and the Queens, City And Colour, Jacob Collier, Compact Disk Dummies, Dope Lemon, The Driver Era, Editors, Sam Fender, Fever Ray, Fred again.., Gabriels, Liam Gallagher, GAYLE, Adekunle Gold, The Haunted Youth, Hot Milk, Ben Howard, The HU, Interpol, The Interrupters, J.I.D, Kelsy Karter & The Heroines, Dean Lewis, Lil Nas X, Lovejoy, The Lumineers, Machine Gun Kelly, MEROL, Pip Millett, Muse, Nova Twins, The Opposites, Oscar and The Wolf, Paolo Nutini, Picture This, Iggy Pop, PUP, Puscifer, Queens of the Stone Aga, Nathaniel Rateliff & The Night Sweats, Red Hot Chili Peppers, Röyksopp, Xavier Rudd, RÜFÜS DU SOL, Sigur Rós, slowthai, Spoon, Squid, Stromae, Tamino, Touché Amoré, Wardruna, Warhaus en Mimi Webb.