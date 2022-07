Iggy Pop, lâché par sa voix, doit déclarer forfait

Danny Elfman et Iggy Pop viennent de sortir " Kick Me " en commun. Il s’agit d’une nouvelle version d’un titre qu’on pouvait entendre originellement sur le premier album solo d’Elfman en 37 ans, sorti en 2021, Big Mess. L’album Big Mess a été réédité, sous le nom Bigger. Messier., et il rassemble plusieurs invités et quelques inédits avec Trent Reznor, Squarepusher et Zach Hill. Il est attendu pour le 12 août.