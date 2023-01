Iggy Pop : journée découverte du dernier album sur Classic 21

Rendez-vous ce vendredi 6 janvier sur Classic 21 pour découvrir Every Loser, le tout dernier album d’Iggy Pop qui sort aujourd’hui. Quelques exemplaires seront à remporter tout au long de la journée sur antenne. Une séquence approfondie sera proposée également ce dimanche dans notre toute nouvelle émission Soundtrack entre 9h et midi avec Laurent Debeuf.

Every Loser est le premier album d’Iggy Pop à sortir sous les labels Atlantic Records et Gold Tooth Records, la nouvelle maison de disques créée par Andrew Watt.

On a déjà découvert ‘Strung Out Johnny’, le deuxième single issu de ce prochain et 19e album studio. Il fait suite au titre "Frenzy" et dépeint une vie d’addiction où des expériences innocentes peuvent devenir dangereuses : “First time you do it with a friend, second time you do it in a bed, third time you can’t get enough and a life gets all fucked up,” chante-t-il.