Iggy Pop et Tony Visconti saluent la mémoire de Ricky Gardiner

“Un autre génie de la guitare et un ami proche est parti hier soir ", a écrit Tony Visconti. “Ricky Gardiner, qui avait rejoint David Bowie sur l’album Low et Iggy Pop sur The Idiot, a perdu sa longue bataille contre la maladie de Parkinson. Sa femme aux nombreux talents m’a envoyé un mail ce matin. "

Ricky Gardiner, qui avait aussi formé le groupe de rock progressif Beggars Opera en 1969, jouait de la guitare sur cet album Low de David Bowie en 1977, co-produit par Visconti.

Ricky Gardiner avait à cette époque rencontré Iggy Pop au Château d’Hérouville en France, et avait été intégré dans le groupe de live de l’artiste.

Il apparaissait ensuite sur l’album Lust For Life en 1977, co-écrivant "The Passenger ", " Succes " et " Neighbourhood Threat ", et jouant de la guitare sur " Lust For Life ".

Iggy Pop lui a aussi rendu hommage ce 16 mai :