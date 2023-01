Iggy Pop en live avec Duff McKagan, Chad Smith et Josh Klinghoffer

Hier, Iggy Pop s’est par ailleurs exprimé sur sa relation tendue avec les Grammy Awards, précisant qu’il "hait ces gens". En 2020, le musicien faisait partie des grands noms à se voir décerner une récompense pour l’intégralité de leurs carrières, mais il a accepté cet award à reculons.

Il a expliqué au Classic Rock : “Les Grammys voulaient me parler au téléphone et j’ai répété en boucle à mon manager : "Je ne veux pas leur parler, je hais ces gens. Ils veulent m’exposer dans leur musée ou quelque chose du genre".

Every Loser est sorti ce vendredi 6 janvier et est le premier album d’Iggy Pop à paraître sous les labels Atlantic Records et Gold Tooth Records, la nouvelle maison de disques créée par Andrew Watt.

