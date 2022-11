Iggy Pop dévoile le nom de son prochain album et sa date de sortie

“"Iggy Pop est une putain d’icône", a déclaré Watt dans un communiqué. "Un véritable original. Le gars a inventé le stage diving. Je n’arrive toujours pas à croire qu’il m’ait laissé faire un disque avec lui. Je suis honoré. Il n’y a pas plus cool. Cet album a été créé pour être écouté aussi fort que votre stéréo le permet… Montez le son et accrochez-vous…"

Craig Kallman, président-directeur général d’Atlantic Records, a ajouté : " Nous sommes incroyablement heureux d’accueillir Andrew et Gold Tooth dans la famille Atlantic.

"En tant que producteur brillant et musicien hors pair, Andrew a le don d’élever chaque projet au rang d’œuvre d’art. Et, bien sûr, nous sommes ravis d’avoir le légendaire et phénoménal Iggy Pop comme première signature conjointe. L’œuvre révolutionnaire d’Iggy a changé à jamais le paysage du rock, et il continue à faire de la musique qui dépasse les frontières. "

"Cette signature marque également son retour dans la famille Warner, plus de 50 ans après ses débuts discographiques avec les Stooges sur notre label frère Elektra. Iggy n’a jamais cessé d’évoluer, et il a réalisé un album fantastique que nous avons hâte que le monde entier entende. "

Par ailleurs, il a aussi partagé une cover de Leonard Cohen, " You Want it Darker " extrait de cet album complet, Here It Is : A Tribute To Leonard Cohen, sorti tout récemment.

Nous avions déjà pu découvrir "Coming Back To You " par James Taylor, et " Famous Blue Raincoat " par Nathaniel Rateliff, tous deux extraits de cet album réalisé par Larry Klein, ami de longue date de Cohen, qui a rassemblé pour l’occasion des musiciens jazz comme le guitariste Bill Frisell, le saxophoniste Immanuel Wilkins, le pianiste Kevin Hays, le bassiste Scott Colley et le batteur Nate Smith.

Iggy Pop a annoncé la sortie d’une édition deluxe pour le 10e anniversaire de son album "Après", sorti en 2012. Et c’est pour le Record Store Day que cette édition spéciale verra le jour le 25 novembre prochain.