Iggy Pop célèbre les 50 ans de l’album "Raw Power" avec les Stooges

L’album Raw Power de 1973 a fêté ses 50 ans ce 7 février et pour l’occasion, Columbia records a sorti une version étendue "50th Anniversary Legacy Edition".

Il s’agit d’une sortie exclusivement digitale qui se base sur une précédente "Legacy Edition" qui comprenait déjà le “Bowie Mix” de 1973 ainsi qu’un concert d’octobre 1973 à Atlanta.

La nouvelle édition 2023 contient donc des remix de Bowie, ainsi que la propre réédition CD d’Iggy Pop de 1997. C’est aussi la première fois que sort en version digitale Rare Power, une collection qui regroupe 9 inédits, des versions alternatives et des chansons enregistrées en répétition qui étaient sorties sur une édition vinyle limitée pour le Record Store Day en 2018.

Raw Power est le troisième album des Stooges et le premier à sortir sous le nom d’Iggy & The Stooges. C’était aussi le premier avec le guitariste James Williamson, qui avait rejoint le groupe suite à la mort du bassiste Dave Alexander. Ron Asheton, qui jouait de la guitare sur les deux premiers albums, s’était alors mis à la basse.

Sur Raw Power, on retrouve des classiques tels que “Search and Destroy,” “Gimme Danger” et la plage titulaire. C’est le dernier LP du groupe dans sa période "classique", avant qu'il ne se reforme au 21e siècle pour sortir deux albums.

Alors que cette réunion des Stooges a effectivement pris fin en 2016 à la suite du décès des frères Ron et Scott Asheton, Iggy Pop continue d’enregistrer et de tourner en tant qu’artiste solo. Il vient de sortir son dernier album, Every Loser, avec une pléiade de musiciens de renom, et a prévu une série de dates de tournée en 2023.