" Je m’étais fait un petit nom à New York et je mixais plusieurs fois par mois sous le nom de Cosmo D dans des lieux comme le Glasslands, The House of Yes ou Nowadays. J’ai aussi joué un moment dans Archie Pelago. " détaille Greg Heffernan le créateur de Betrayal at Club Low. " Pour vivre, je faisais de la musique pour des pubs et des jeux vidéo. C’est comme ça que tout a commencé. Le temps et l’énergie ont eu raison de mes activités de DJing. Là à 38 ans, j’ai un petit bébé d’un an et deux mois. Je ne vais pas vous mentir, ça me manque mais je suis parfaitement ok avec ça ".