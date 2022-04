Iga Swiatek, la fan émerveillée devenue N.1

Iga Swiatek a bien grandi : la discrète adolescente fan de hard rock qui regardait Rafael Nadal avec des yeux émerveillés avant de transformer en feu d’artifice une triste édition automnale de Roland-Garros en 2020, est devenue la N.1.

"Welcome to the jungle, we’ve got fun and games" (bienvenue dans la jungle, on va jouer et s’amuser) : casque sur les oreilles, c’est en écoutant ces paroles, tirées d’une chanson des Guns N' Roses, que la Polonaise faisait son entrée sur les courts du Majeur parisien en 2020. Il n’y avait quasiment personne pour l’applaudir en cette première année de pandémie de Covid-19. Même quand elle a soulevé le trophée sans avoir perdu le moindre set en sept matchs…

Samedi, sous le soleil floridien, il y avait au contraire foule pour acclamer la joueuse de 20 ans qui a remporté le tournoi de Miami, 48 heures avant de prendre officiellement place au sommet de la hiérarchie mondiale, sur le trône abandonné par Ashleigh Barty.

C’est sur les terres de l’Australienne désormais retraitée que Swiatek avait joué son premier tournoi du Grand Chelem, en 2019, atteignant le 2e tour. Quelques mois après, elle ne tenait que 45 minutes en 8es de finale face à Simona Halep pour son premier Roland-Garros.