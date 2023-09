IFA 23 : Ces six nouveautés tech audio veulent changer votre vie

Flanqués d’une façade en mousse gaufrée et de finitions métalliques plutôt élégantes, les Authentics de JBL épousent le come-back esthétique des années 70 dans nos intérieurs. Ce trio d’enceintes qui renvoit à la mythique L100 du constructeur américain n’en demeure pas moins résolument moderne et connectée. Permettant de dialoguer au choix avec Alexa d’Amazon ou Google Assistant, les Authentics 200, 300 et 500 peuvent ainsi se connecter d’une pièce à l’autre de la maison grâce une compatibilité avec trois standards différents de multiroom (Google, Apple et Amazon).

Compatibles avec Spotify Connect, Chromecast et AirPlay (plus d’infos sur ces tech ici), cette triplette a également le bon goût de se calibrer automatiquement pour une adaptation sonore selon sa position dans la pièce. Pour peu que l’on utilise Tidal, Amazon Music ou Apple Music, l’Authentics 500, simule une bulle d’écoute immersive grâce à son Dolby Atmos de cette sélection affiche Dolby Atmos. Au-delà de ce modèle tarifé à 600 €, on retiendra surtout l’Authentics 300. Cette dernière se profile en effet comme la seule de ce trio disposant d’une batterie et de huit heures d’autonomie. Equipée d’un caisson de basse, d’un haut-parleur large bande et deux twetters, l’Authentics 300 flirte avec les 400 €. On attendra donc la promo avant de se jeter dessus.