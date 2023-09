"If I Ain't Got You" d'Alicia Keys a bientôt 20 ans : qu'est-ce que ça donne en français ?

Pour la première émission de la nouvelle saison de Culture Club, Lara Bellerose et l'artiste Guy Waku plongent dans les entrailles d’une chanson qui aura marqué une génération entière : "If I Ain’t Got You" d’Alicia Keys. Musique, maestro!

Ceux qui ont regardé Queen Charlotte, le spin-off de La Chronique des Bridgerton, ont pu se rendre compte que les BO des deux séries créées par Shonda Rhymes étaient anachroniques. En effet, on a notamment pu y entendre le tube d’Alicia Keys, If I Ain’t Got You, interprété par la chanteuse herself, mais pas seulement…

Il faut dire que l’année prochaine, cela fera déjà 20 ans que le monde découvrait ce tube. Pour marquer le coup, la chanteuse et la réalisatrice de la série ont décidé de créer un orchestre, le Queen Charlotte Global Orchestra, pour rependre le titre d’Alicia Keys. Un orchestre particulier, puisque celui-ci est composé de 70 musiciennes aux origines ethniques très diverses, mais qui, de par leurs origines ou simplement en raison du fait qu’elles sont femmes, ont été invisibilisées. Parmi elles, notons la présence d’Ofentse Pitse, la plus jeune et première cheffe d’orchestre d’origine africaine à diriger et posséder un orchestre.

Ces 70 femmes ont contribué à faire du clip un petit bijou de musique, qui n’aurait cependant pas existé sans le concours d’Alicia Keys qui, 20 ans plus tard, chante ce morceau comme s’il datait d’hier. Le clip est disponible dans les contenus additionnels de la série Queen Charlotte.