IEM, TM Cup et Elite Series : le week-end esport résumé en 2 minutes

Cette année, la TrackMania Cup de ZeratoR était organisée en duo et se tenait à l’Accor Arena devant plus de 20.000 personnes ! Des équipes légendaires se sont créées pour l’occasion à l’instar de Carl-Antoni " CarlJr " Cloutier et Brendan " Bren " Seve qui rassemblaient derrière eux les équipes de Solary et de la Karmine Corp.

C’est finalement Gwendal " Gwen " Duparc et Sébastion " Affi " Affolter qui s’imposeront après une finale pleine de rebondissements. C’est devant près de 200.000 viewers, que Gwen et Affi ont soulevé leur premier titre en duo !