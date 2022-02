Idris Elba, prochain James Bond ? Il est cette fois cité par la productrice

Idris Elba, le comédien britannique révélé par les séries "The Wire" et "Luther" a déjà souvent été cité comme successeur potentiel de Daniel Craig pour incarner le célèbre agent 007. Son nom revient à nouveau sur la table mais cette fois, c’est la coproductrice des adaptations cinématographiques de James Bond, Barbara Broccoli, qui en est à l’origine.

Interrogée dans un podcast elle a récemment déclaré : "Nous connaissons Idris, nous sommes amis avec lui et c’est un acteur fantastique". Elle admet qu’il fait partie des discussions mais tempère en ajoutant : "il est toujours difficile d’en parler réellement lorsque vous avez déjà quelqu’un qui occupe le poste." Elle préfère ne pas précipiter les choses et savourer encore les retombées du dernier film de la saga, "No Time To Die", qui est également le dernier James Bond incarné par Daniel Craig, expliquant que d’ici-là ils n’allaient pas "penser ou parler d’autres acteurs pour jouer le rôle".

Le journal britannique The Sun a lui eu d’autres échos et affirme qu’Idris Elba serait bien impliqué dans le prochain film mais pas pour y incarner James Bond. Selon leur source : "Idris a eu des discussions informelles avec le studio et on lui a dit qu’il y avait un rôle pour lui s’il le voulait. Il ne sera pas le personnage principal […] ils voudraient travailler avec lui sur un personnage totalement nouveau […] il aurait peut-être le rôle d’un méchant".

Qu’en pense l’intéressé ? Idris Elba avait confié il y a quelques années ne plus vouloir incarner James Bond, découragé par les réactions racistes.

L’acteur de 49 ans est attendu prochainement dans un film tiré de la série "Luther".