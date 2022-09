Idris Elba en James Bond ? : “Pas un objectif” pour sa carrière

C’est l’une des nombreuses rumeurs qui ne s’éteignent jamais sur Internet : alors que le mystère plane pour savoir qui prendra la suite de Daniel Craig en tant que James Bond, plusieurs noms continuent d’être cités presque tous les jours. C’est ainsi que sont envisagés Henry Cavill, Tom Hiddlestone ou, plus régulièrement encore, Idris Elba. L’acteur, révélé par la série “The wire”, avait déjà renforcé ces rumeurs il y a 4 ans par un tweet reprenant la formule du plus célèbre des espions. Mais alors que le dernier film, qui a connu le plus gros lancement de la saga au Royaume-Uni, est sorti il y a bientôt un an, Idris Elba affirme ne pas être intéressé pour reprendre le rôle.