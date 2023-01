Identification des conducteurs de voitures de société : attention amendes !

Beaucoup d'indépendants sont un peu perdus. Payer l’amende pour l’infraction routière ne suffit pas.

S'ils ne communiquent pas leur identité, ils devront également payer une autre amende d'environ 500 euros. Une amende qu’il peuvent recevoir jusqu'à deux ans plus tard ! Une mésaventure que Christophe Maquinay a vécue. Il conteste cette amende : "J’ai d’abord tenté de contester via la plateforme, mais je n'avais pas la possibilité de le faire parce que je n'avais pas les droits. J'ai ensuite appelé le numéro de téléphone pour demander le formulaire version papier, qui m'a été envoyé". Et là, sur ce formulaire, il est inscrit "infraction routière. " Christophe ne comprend pas ... il l'a déjà payée il y a un an !? Par ailleurs, le document est prérempli pour un particulier alors qu'on s'adresse à un indépendant. Qu'en pense-t-il ? "Pour ma part, s'il y avait un manquement ou une amende à payer, on aurait d'abord dû recevoir un premier rappel un mois ou deux après l'infraction elle-même, mais pas demander une amende aussi élevée après un an. Je pense que ce n'est pas une méthode correcte".