Idélux et la ville de Marche-en-Famenne lancent un nouveau projet avec l'e-square

Lancé en 2018, l’e-square de Marche-en-Famenne est un espace où se mêlent plusieurs outils comme un atelier de fabrication, des salles de réunion et un espace de travail commun (coworking). Si l’outil est aujourd’hui bien actif, il souhaite se développer davantage avec un nouveau projet soutenu par la ville de Marche-en-Famenne et Idélux Développement. "C’est un programme spécifique qui est développé pour accompagner les entrepreneurs, les porteurs de projets et les starters à l’innovation et au développement de produits à haute valeur ajoutée pour la Wallonie", explique Anne-Sophie Dothée, coordinatrice.

S’ouvrir aux jeunes porteurs de projets

Ce nouveau projet, baptisé "e-cube" souhaite donc favoriser le développement des entrepreneurs et notamment des plus jeunes. "On remarque que beaucoup d’étudiants de chez nous qui ont un projet le développent à proximité de leur université, faute d’endroits en province de Luxembourg. Avec ce nouveau projet, ce ne sera plus le cas. Ils pourront venir ici et bénéficier de l’espace", ajoute Anne-Sophie Dothée. En plus du fablab et de l’espace de coworking ; un accent important sera donné au réseautage et à la formation. "On organisera divers événements et formations données par des experts. Ce sera un moment enrichissant pour les entrepreneurs et les étudiants qui ont un projet à développer", termine Anne-Sophie Dothée.

Pour obtenir plus d’infos, il vous suffit de prendre contact avec l’e-square ou Idélux Développement. Ou plus simplement de passer directement à Marche-en-Famenne et pousser la porte de cet incubateur en pleine évolution.