Idées reçues sur la mammographie : démêler le vrai du faux

"Il n'y a pas de cas dans ma famille, je ne suis donc pas à risque !"

Le Dr Charlotte souligne que dans 70% des cas, la patiente n'a pas d'antécédents familiaux... Prudence donc.

"La mammographie est trop douloureuse !"

C’est une crainte largement répandue dans la population mais il faut savoir que 95 % des femmes qui ont fait la mammographie trouvent ça désagréable, certes, mais pas douloureux. Il est important de comprendre pourquoi on doit écraser effectivement le sein ; non seulement pour le voir en entier sur la mammographie - qui est donc en 2D et pas en 3D - mais également car si on ne serre pas bien le sein, il y a moins de rayons qui le traversent et les résultats peuvent donc être biaisés.