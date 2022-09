"Idées noires", l'histoire d'une dépression qui ferait passer "Avec le temps" de Léo Ferré pour un tube de La Compagnie Créole…

Dans le " Paroles, Paroles " de Sébastien Ministru, on parle de la chanson "Idées noires" de Bernard Lavilliers en duo avec Nicoletta. Une chanson de 1983 assez marquée par un style d'écriture élliptique et photographique - un style d'écriture plutôt new-wave. "Un couloir. Une porte. Un lit. C'est la nuit. Un store noir. Une porte. Un lit. C'est l'ennui.". L'histoire d' "Idées noires" est toute résumée dans le titre. Le noir du titre contamine toute la chanson de sa noirceur avec, dès l'ouverture, des métaphores domestiques : "Il éteint la stéréo. Eteint le lampadaire, éteint le plafonnier. Eteint dans la cuisine." - pour dire que ce type éteint tout dans sa vie et évolue dans l'obscurité...

"Quelques pills pour dormir, je n'sais plus où je suis." Ici, les "pills" ne sont pas des bières... C'est bien un anglicisme pour désigner des somnifères - des "pilules"... Car il a des troubles du sommeil : "Je fais des mauvais rêves, j'suis sur un mauvais câble." On imagine que ça veut dire que les connexions se font mal et qu'on n’est pas loin du court-circuit. C'est l'histoire d'un homme qui part à la dérive et face à qui, on ne comprend plus grand chose... Celle qui l'aime - c'est la partie chantée par Nicoletta – répétant : "Où es-tu, quand tu es dans mes bras ?" - ce qui est quand même la pire chose qu'on puisse demander à quelqu'un. "Que fais-tu, est-ce que tu penses à moi ? D'où viens-tu ? Un jour tu partiras."

Pour la petite histoire, cette partie féminine devait être assurée par Ricky Lee Jones et c'est, par hasard, qu'elle est tombée dans la bouche de Nicoletta, avec le miracle que l'on connaît.

Dans le feuilleton des radios francophones consacré cet été à Lavilliers, Nicoletta évoque cette rencontre sur "Idées noires" :