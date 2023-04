Idées déco : neuf astuces petit budget pour apporter un coup de frais à votre intérieur

La décoration, c’est créer et mettre en scène un univers. Partez d’un meuble et amusez-vous à créer un univers dessus ou autour. Commencez par différents accessoires comme des petits objets de déco, des bougies ou des bougeoirs, des photophores, des livres, etc. Bougez-les, disposez-les de plein de façons jusqu’à trouver le résultat qui vous convaincra.



La mise en scène peut aussi se construire avec une collection d’objets. Des bouteilles de parfum, des assiettes, etc. On ne met évidemment pas toute la collection (sinon ça fait kitsch) mais quelques éléments bien agencés pour un effet stylé.