Idées de sorties : Théatre à Liège ''On ne badine pas avec l’amour'', La Foire du Livre et le Kidzik à Bruxelles

''On ne badine pas avec l’amour'' d’Alfred de Musset se joue au théâtre de Liège.

Laurent Delvert met en scène dans une ambiance très contemporaine les retrouvailles de Camille et Perdican, entourés d’une pétillante distribution interprétant chœur, curé, baron, gouverneur, gouvernante réunis pour leur mariage à venir. Mais, au grand dam de tous, les deux amants résistent et amorcent d’emblée une joute des cœurs. Ils ne se sont pas vus depuis l’enfance, l’un est parti à l’université, l’autre dans le meilleur couvent de France. Petits et innocents, ils s’aimaient ces deux-là, semblaient faits l’un pour l’autre ; il ne leur restait plus qu’à suivre le vert sentier qui mène au bonheur. Mais ils ont grandi, ils ont appris, et recourent au façonnage de leur esprit pour ne plus s’abandonner à la vie. C’est en 1834, au sortir d’une relation passionnelle avec George Sand, qu’Alfred de Musset compose l’histoire de cette cérémonie entamée dans la liesse et qui finit funèbre, car avec l’amour, on ne badine pas. Infos et réservations : theatredeliege.be

La foire du livre se prépare et se tiendra du 30 mars au 2 avril 2023 à Tour et Taxis.

La Foire du Livre est le rendez-vous de tous les acteurs du livre : auteurs, illustrateurs, éditeurs, diffuseurs, libraires, critiques, bibliothécaires, lecteurs. Au programme : des exposants, des auteurs venus du monde entier et des animations jeunesse et tout public (débats, lectures, spectacles, performances…).

Côté jeunesse, le Kidzik Bruxelles revient prendre ses quartiers dans différents lieux culturels.

Du nord au sud, de l’est à l’ouest, vous avez tout le mois de mars pour arpenter les rues de Bruxelles à la découverte de la programmation de cette édition 2023 de l’incontournable festival musical des petites oreilles. Durant tout le mois de mars, vous pouvez assister en famille à des spectacles originaux et des animations insolites dans une dizaine de lieux conviviaux. Au rythme des batteries, guitares, violons, flûtes, saxophones ou encore pianos, le Kidzik fait chanter et danser les enfants de la capitale pour les sensibiliser aussi bien à la musique classique qu’au jazz ou aux musiques du monde. La programmation complète est sur kidzik.be. Et pour info le Kidzik été est déjà prévu, il se déroulera du 25 au 27 août à la ferme du Biereau à Louvain la Neuve.