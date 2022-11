Idées de recettes à petit budget avec des ingrédients pas chers à avoir chez soi

Envie d’un maximum de plaisir gustatif avec un minimum de budget ? Découvrez les conseils et recettes pour vous régaler en vous concoctant des plats délicieux avec des ingrédients peu coûteux dans l’émission En cuisine animée par Candice Kother et Pierre Joye.

Candice Kother et Pascal Delfosse vous suggèrent une liste de produits indispensables que vous devez toujours avoir chez vous pour manger sans vous ruiner :

Les aliments

La carotte

Qu’elle soit crue ou cuite, la carotte regorge de bienfaits pour notre santé. Elle est principalement réputée pour son apport en vitamine A et en fibres qui rééquilibrent le transit intestinal et le taux de glucides. Dégustée en soupe ou encore en purée, la carotte a l’avantage d’être polyvalente et économique.

Le poireau

On a souvent tendance à limiter l’utilisation du poireau dans nos plats. Et pourtant, celui-ci peut également servir d’alternative à de nombreux autres aliments. Par exemple, il peut s’apparenter à du chicon si il est cuit et à de l’oignon si il est cru. Qu’on fasse des salades, des pâtes, une tarte tatin ou du pain de viande, le poireau peut être utilisé comme légume principal.

Le yaourt

Le yaourt traditionnel non travaillé et non allégé est également un ingrédient indispensable sur votre liste de courses. C’est un bon substitut à la crème, souvent moins abordable. Il peut être utilisé dans des pâtes, des vinaigrettes ou autres sauces. Il remplace aussi les œufs dans certaines recettes de cake.

Les légumineuses

En conserve ou en vrac, les légumineuses sont une excellente source de glucides. Leur autre atout est leur prix, ce qui en fait des alliés hors pair pour des repas peu chers et équilibrés.

Le vin

Le sommelier Pascal Delfosse vous recommande également une sélection de bouteilles à moins de 10 euros :