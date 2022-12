Lucie in the R, le Green Concept store écoresponsable à Genval vous propose 5 pépites pour les fêtes.

Pas toujours simples de faire plaisir tout en respectant la planète. Ou bien voulez-vous aider vos proches à commencer à être plus green (quoi de mieux pour démarrer l’année 2023 comme il faut ?). Emilie et Laurence, les deux fondatrices de la boutique Lucie in the R vous partagent leurs coups de cœur qui pourront s’adresser à chaque membre de la famille.