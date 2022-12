Ce cadeau vous demandera un petit peu d’investissement personnel tout au long de l’année. Le concept est simple : lutter contre l’isolement des personnes âgées grâce à un journal photo envoyé par la poste. Mais pas n’importe quelles photos bien sûr, les vôtres !

Chaque mois, vous envoyez les photos de votre vie, celle de votre famille, vos frères et sœurs sur une app, Neveo s’occupe de les imprimer dans un joli journal qui sera ensuite envoyé à vos grands-parents. De cette manière, ils restent au courant de votre vie, vous avez de quoi discuter chaque fois que vous allez les voir et, même s’ils utilisent WhatsApp, ils auront un objet en main ce qui a plus de significations qu’un simple SMS.

Comptez 0,99€ pour le premier journal puis 11,99€ par mois.