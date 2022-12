Idées cadeaux : offrir du made in Belgium à Noël, c’est possible !

Le Chat le plus célèbre de Belgique, ce n’est pas le vôtre (même s’il est probablement très chou), c’est celui de Philippe Geluck. Il est même parti se promener sur les Champs-Elysées cet été, c’est dire !

Mais Le Chat ne se retrouve pas qu’en albums (marketing oblige), on ne compte plus les statuettes, porte-clés, affiches, agendas, etc. qui sont des petits cadeaux faciles qui font toujours plaisir.

Ici on vous propose une version upgradée de tout ça : des sérigraphies numérotées et signées par l’artiste, le tout imprimé à Bruxelles (made in Belgium, on vous dit). Tout de suite, ça en jette un peu plus ! Et ce n’est même pas impayable : comptez 140 euros pour la sérigraphie signée.