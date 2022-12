Idées cadeaux : ce que les amateurs de café veulent recevoir !

Certains l’aiment chaud. D’autres le préfèrent glacé, surtout lorsqu’il est infusé à froid. Et on les comprend : en plus de réduire drastiquement l’acidité du café, l’infusion à froid libère des saveurs et des arômes un peu particuliers. Et même si le cold brew coffee prend (beaucoup) plus de temps à réaliser, l’avantage, c’est qu’on peut le conserver plus de deux semaines au frigo sans aucun problème.

Pour ce type d’amateurs de café, c’est le set Cold brew coffee de MICO-ICE qu’il faut ! Un bel objet design et pro qu’on retrouve notamment dans la boutique bruxelloise Lulu.

