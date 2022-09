Idée inspirante chez nos voisins français: une cour de récré naturellement climatisée

À Lille, en France, certains écoliers ont eu une fameuse surprise le jour de la rentrée. Leur cour de récré avait complètement changé. Exit le goudron. Place à des plantations et des pavés drainants. L'eau de pluie s'infiltre dans le sol et elle joue un rôle de climatiseur quand il fait chaud. Pour Amélie Deheeger, directrice de l'école "Châteaubriand - Madame de Maintenon", cette nouvelle cour, c'est bon pour le climat, et ça offre plus de possibilités aux élèves quand sonne la récré: "On a beaucoup d'enfants maintenant qui jouent à d'autres jeux, explique-t-elle, un climat scolaire qui est beaucoup plus apaisé et puis de nouvelles possibilités en cour de récréation avec des estrades qui vont être un lieu de jeux d'imitation ou des cabanes magiques pour les jeux du loup", détaille encore la directrice.