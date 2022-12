Idée cadeau pas chère et responsable : les mucosocks et les Waterbons

Pas toujours simple de viser juste quand on offre un cadeau… A tous ceux qui n’aiment plus recevoir de cadeaux pour des raisons écologiques et/ou sociales, voici une bonne alternative : les mucosocks et les Waterbons.

Noël peut avoir un goût un peu amer pour certains qui n’apprécient pas la surconsommation et le gaspillage. Dans ces conditions, difficile de faire un cadeau qui sera apprécié. On peut se lancer dans les kits zéro déchet qui permettent d’entamer une transition écologique ou on peut miser sur des cadeaux qui font du bien à autrui. Dans la même veine que les parrainages d’animaux sauvages, voici deux idées de cadeaux qui font du bien aux autres.