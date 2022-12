Idée cadeau : parrainer un animal belge qui a besoin d’aide

Animaux en Péril, situé à Meslin l’Evêque depuis 1993, gère deux refuges, où résident plus de 400 animaux dont 200 gros mammifères, ainsi que de lapins, poules, oies et canards, pris en charge dans le cadre de saisies judiciaires et administratives, suite à des faits de maltraitance ou de négligence grave.

Comme ils l’expliquent : "Par le parrainage, vous participez aux frais encourus par l’hébergement et les soins d’un ou de plusieurs filleuls, qui peuvent ainsi nouer une relation privilégiée avec des personnes sensibles à leur sort, tout en restant dans nos refuges."

Dès votre deuxième mois de parrainage (13€ par mois), votre filleul (que vous aurez choisi au moment du parrainage) vous enverra sa photo, et vous recevrez annuellement un diplôme qui officialisera votre lien privilégié. De plus, pendant les vacances d’été, la fête des Parrains et des Marraines réunit les bienfaiteurs des refuges pour chevaux, leur donnant ainsi l’occasion de retrouver leur(s) filleul(s).

Bon à savoir : vous recevrez chaque année une attestation fiscale reprenant le total annuel des dons qui vous permettra de récupérer 45% du montant sous forme de réduction d’impôts.