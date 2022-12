Idée cadeau originale: des sardines carolo-portugaises à glisser sous le sapin!

Etre solidaire avec le commerce local et développer le circuit court est très plébiscité en cette fin d’année où finalement on ne sait plus quoi offrir pour être original. Alors voilà un beau cadeau qui deviendra peut-être très avant-gardiste qui sait.

" Il faut se rapprocher de plus en plus du producteur. J’ai la chance d'être carolo de naissance et je propose à d’autres carolos de découvrir nos produits. Cela peut se faire par le net mais aussi par quelques commerçants de la région de Charleroi, même si on ne va pas mentir, le secteur des épiceries fines tire un peu la langue en Belgique, ce qui n’est pas le cas à Paris par exemple. Mais comme on dit “Nul n’est prophète en son pays. "

Alors que peut-on trouver dans les petits bocaux de Vincent, au design très coloré ?

" Nous avons des conserves de poissons qui sont dans des verrines. Au Portugal, on appelle ça des " petiscadas ", ce sont des émiettés de poissons mélangés avec des condiments et des légumes de la région. Ce n’est pas du caviar, ce sont des produits de simplicité que tout le monde doit avoir dans son étagère pour ouvrir avec un bon verre de vin ou une bonne bière. Ils peuvent aussi se consommer dans une salade ou des pâtes. Nous avons diverses variétés de sardines à la tomate, du maquereau aux olives et amandes, du thon avec patates douces et coriandre… Il y a de nombreuses variétés qui permettent de faire des apéritifs ou des repas conviviaux. "