Idée cadeau last minute : liste solidaire Memisa

La date fatidique de Noël approche et vous savez que certains n’ont pas encore trouvé votre cadeau idéal ? Voici une idée solidaire pour soutenir une belle cause, dans l’esprit de Noël.

Par conscience écoresponsable, par solidarité ou par envie de partage, de plus en plus de gens cherchent des alternatives plus responsables aux cadeaux traditionnels. On vous parlait récemment des mucosocks et des Waterbons ou encore du parrainage d’animaux en difficulté, voici une nouvelle idée.

Memisa c’est une ONG lutte pour l’accès à des soins de santé de qualité pour tous, avec un accent particulier sur les plus défavorisés. Une de ses actions est de proposer une liste solidaire pour venir en aide aux femmes en Afrique.