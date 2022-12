Idée cadeau : du bien-être sous le sapin (et dans la salle de bains)

Cette marque Française fait de plus en plus parler d’elle dans notre plat pays, on représente d’ailleurs près de 15% de leur vente totale. Si vous ne connaissez pas, faisons donc les présentations : Aroma-Zone démarre en 1999 avec l’envie d’une famille de partager ses connaissances sur l’aromathérapie. Deux notions qui les suivront jusqu’à aujourd’hui : du naturel et des prix bas. Ils veulent prouver que s’occuper naturellement de soi n’est pas exclusivement pour les riches.

La marque a grandi et aujourd’hui ils proposent 200 sortes d’huiles essentielles, 75 huiles végétales, 15 beurres végétaux et 50 hydrolats aromatiques. L’idée de départ étant d’ouvrir les gens et de les renseigner sur l’utilisation de ce genre de produits, leur site est une mine d’or pour tous ceux qui s’intéressent de près ou de loin aux huiles essentielles, hydrolats, synergie, etc.

Pour les cadeaux, il y a deux formes : soit vous offrez un kit DIY pour celles et ceux qui aiment mettre la main à la pâte, apprendre, concocter, soit vous offrez des produits déjà préparés qui permettent de faire un pas dans ce monde naturel.

Vous trouverez sur le site (et dans le nouveau magasin de Bruxelles) des kits sur divers thèmes : zéro déchet, shampoing maison, crème de jour à faire soi-même, etc.