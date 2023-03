IDA don’t cry me love, gagnez deux places pour la représentation de l'œuvre de Lara Barsacq !

Danseuse associée à la Batsheva Dance Company au milieu des années 1990, Lara Barsacq est aussi interprète, pendant quinze ans, pour plusieurs artistes, de Jérôme Bel à Arkadi Zaides, en passant par les ballets C de la B.

En 2016, elle fonde avec Gaël Santisteva l’asbl Gilbert & Stock, et ouvrira avec Lost in Ballets russes une fenêtre aussi personnelle qu’universelle sur l’histoire de la danse occidentale. Matière qu’elle déploie — en trio cette fois — autour de la figure légendaire d’Ida Rubinstein, icône sulfureuse de la Belle Époque, muse de Diaghilev et commanditaire du Boléro de Ravel.

Un siècle plus tard, trois femmes célèbrent sa mémoire, chantent sa gloire, questionnent son histoire, livrant plus qu’un portrait : un tableau pluriel, à la fois historique et actuel, tissé de magnificence et peuplé de confidences.

Infos : IDA don’t cry me love — Charleroi Danse (charleroi-danse.be)

