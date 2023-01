ID. Buzz : la voiture électrique qui fait le show

De la place à revendre

Quasi aussi long qu'une Passat, plus large de 20 cm qu’une Golf et surtout très haut (près de 2 mètres), l’ID. Buzz offre un espace royal à bord. D’autant qu’il repose (ou "elle", selon qu’on considère l’engin comme un monovolume ou une voiture) sur la plateforme modulaire déjà adoptée par ses cousines ID. 3, 4 ou 5. Les batteries de 77 kWh sont donc dans le plancher et le moteur de 204 chevaux à l’arrière, ce qui dégage un maximum d’espace qui profite aussi au coffre. Et si ça ne suffisait pas, on peut toujours attendre l’arrivée annoncée de la version longue ou choisir son Buzz en version cargo qui supprime la banquette arrière. On est installé en hauteur, avec une excellente vue sur la route et de la place en suffisance pour cinq rugbymen. C’est très plaisant, mais un peu moins fun dans les rues étroites, même si le rayon de braquage vraiment exceptionnel aurait pu en faire le roi de la ville. La douceur de fonctionnement le silence de la propulsion électrique et les bruits d’air bien maîtrisés en font un compagnon de voyage bien agréable dans les cités et leurs périphéries. Car quand on s’en éloigne trop, ce n’est plus tout à fait le cas…