Icône du workwear, la salopette fait son grand retour !

Avoir du style sans renoncer à un certain confort : une tendance née pendant la pandémie de Covid-19 qui subsiste à travers différents mouvements dans la mode. Après le sportswear, le streetwear et les vêtements utilitaires, c'est au tour du workwear de s'imposer comme la tendance forte de l'hiver. Un phénomène qui se traduisait jusqu'alors par un boom des combinaisons, uniforme et autres pantalons cargo et qui se poursuit aujourd'hui avec l'avènement de la salopette, une pièce initialement pensée pour les travailleurs.

Si les enfants ont toujours profité du confort et de la praticité de la salopette, cette icône du dressing des ouvriers était jusqu'alors moins prisée par les adultes. L'engouement sans précédent pour le workwear (vêtements de travail) s'est traduit par un retour sur le devant de la scène de deux marques centenaires : Dickies et Carhartt. Depuis plusieurs semaines, tout le monde s'y met, portant la salopette aux nues, des personnalités aux maisons de luxe en passant par une foule d'enseignes de prêt-à-porter.