Icône du style preppy, le headband s'impose comme l'accessoire star du printemps.

Avec l'arrivée de la belle saison, il se taille une place de choix dans le dressing des adeptes du style preppy, autrement dit BCBG. Sur TikTok, le phénomène est tel que les hashtags associés au terme "headband" ont déjà généré plus de 800 millions de vues avec à la clé une multitude de tutos articulés autour des différentes façons de le porter.

Fort de ses 120 millions d'acheteurs annuels, le moteur de recherche de mode mondial Stylight confirme la tendance et affirme avoir récemment noté une hausse de trafic pour la catégorie bandeaux.

En détail, il est question d'une augmentation de 114% de l'intérêt de recherche pour le headband en mars 2023 par rapport à la même période un an plus tôt, témoignant bel et bien d'un intérêt grandissant pour cet accessoire capillaire. Dans le même temps, le hashtag #preppy culmine à près de 22 milliards de vues sur TikTok, s'imposant lui aussi comme l'un des styles les plus prisés en 2023.