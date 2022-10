Icone du soft rock 70’s, égérie du son west coast : Carly Simon !

1978, Carly Simon sort son 7e album chez Elektra, l’album s’appelle ''Boys In The Trees''. Dans le catalogue Elektra en cette fin des 70’s, il y a du monde, tout ce qui compte d’artistes agitant la sphère country-rock-folk-west-coast s’y trouve : les Bellamy Bros., Karla Bonoff, les Eagles, Joni Mitchell, Orleans… ''Boys In The Trees'', c’est un étonnant line-up, les meilleurs musiciens de studios, et des invités prestigieux comme Michael Mc Donald. Mention spéciale pour la photographie de la pochette, une photo signée Deborah Turbeville, la fameuse photographe de mode. De cet album qui deviendra bien vite disque de platine, il y a le titre qui ouvre ''Boys In The Trees'', il s’agit du fameux duo Carly Simon et Michael Mc Donald ''You Belong to Me''.

