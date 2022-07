Icône du crime: qui est Jason Bourne? un documentaire à découvrir sur La Trois

Jason Bourne, le tueur-espion amnésique le plus célèbre au monde. Ce documentaire raconte la genèse du personnage devenu, au fil des années, une icône de la culture populaire.

Il fut créé dans les années 80, quand la rivalité entre le KGB et la CIA battait son plein, par l'auteur américain Robert Ludlum. Le personnage de Jason Bourne est désormais indissociable de Matt Damon qui l'incarne au cinéma. En 1979, Robert Ludlum écrit " La mémoire dans la peau ", très différent de ses autres romans et le public apprécie ce nouveau livre : 300.000 copies sont vendues aux Etats-Unis. Son livre se classera dans le top des ventes pendant 95 semaines d’affilée.

Celui qui réalise et modernise le premier film " La mémoire dans la peau " n’est autre que Doug Liman. Ce réalisateur new yorkais a été plongé dans les scandales d’état. Il était au côté de son père lorsque l’affaire Irangate a éclaté, durant le second mandat du président Ronald Reagan. Et Doug Liman voulait absolument raconter cette histoire.

Dans ce documentaire, découvrez qui est vraiment l'amnésique le plus connu au monde et l'histoire fascinante de cette " machine à tuer ", créée par la CIA pour des missions illégales. Un documentaire ponctué par des interviews du réalisateur Doug Liman et de ceux qui ont travaillé sur les films. Comprenez également comment les films de Jason Bourne ont influencé et transformé le cinéma d'actions.

