"Icône du crime - Norman Bates" un serial killer qui a inspiré le cinéma

Pour réaliser son film, Alfred Hitchcock s’est inspiré du livre de l’auteur américain Robert Bloch, qui lui-même a été inspiré par le tueur en série Ed Gein. d vit dans une ferme et ses parents ont ouvert une boucherie. Il supporte un climat familial particulièrement pénible. Son père est alcoolique, sans emploi et en plus, il bat sa femme. Celle-ci ne souhaite qu’une chose : la mort de son mari. Ed, lui, aspire surtout à devenir une femme. Et dans cette atmosphère, il passe son temps à déterrer des corps de femmes afin de récupérer leur visage et en faire des masques pour les porter. Mais cela ne dure qu’un temps !

Bien vite, il s’attaque à des femmes vivantes. C’est comme ça qu’Ed Gein tue une dizaine de victimes. Mais ce n’est pas tout! Le tueur était aussi un brillant bricoleur puisqu’il a confectionné des chaises en cuir avec la peau de ses victimes. L'écrivain Robert Bloch qui habite non loin du tueur est fasciné par cette histoire macabre.

Il va alors s’enfermer chez lui durant 7 semaines afin de d’écrire le roman qui inspira Alfred Hitchcock et qui fera naitre un personnage " emblématique " de la pop culture, intitulé Norman Bates.