iCloud sur PC : Apple cafouille et affiche des photos d’inconnus

L’arrivée d’iCloud Photos sur PC, annoncé en octobre dernier, était une bonne nouvelle pour tous ceux sur PC qui utilisent un iPhone au quotidien. Mais dans la pratique, la solution d’Apple est très loin de faire l’unanimité.

Comme l’explique MacRumors, des vidéos filmées avec l’iPhone 13 Pro ou l’iPhone 14 Pro, puis synchronisées sur iCloud, rencontrent des problèmes d’affichage. Les vidéos sont corrompues, sont complètement noires et n’affichent que des lignes de balayage.

Mais ce n’est pas tout. Selon l’utilisateur “sleepingghost”, qui a partagé sa mésaventure avec MacRumors, “à de rares occasions, iCloud insère des photos dans des vidéos provenant de sources inconnues, peut-être des comptes iCloud d'autres utilisateurs. On m'a montré des photos des familles d'autres personnes que je n'ai jamais vues de ma vie, des matchs de football et d'autres photos aléatoires. Évidemment, c'est extrêmement préoccupant et ça ne me fait pas vraiment me sentir en sécurité en utilisant iCloud.”