"Ici tout commence": un nouveau scénario catastrophe d’ici le début de l’été ?

Une hypothèse confirmée moins d’une semaine plus tard par un post sur le compte Instagram officiel de "Ici tout commence", annonçant en exclusivité : "le tournage de notre nouvelle arche catastrophe est terminé". Et si à ce stade, on ne sait pas encore de quoi il en retourne exactement, les plus observateurs auront remarqué la présence d’un émoji train dans la légende…

Pour l’instant, c’est le seul indice dont nous disposons, mais lors du Festival Canneséries, la productrice de la série a accepté de donner quelques informations supplémentaires au micro d’Allociné. "Je peux vous dire que cette intrigue est complètement inédite en termes de catastrophe, ça n’a jamais été fait, que ce soit sur Ici tout commence ou Demain nous appartient", révèle-t-elle.

Sachant à quoi les habitants de Sète ont déjà dû faire face, plusieurs pistes peuvent dès lors être écartées. Pas de crash d’avion, de prise d’otage ou d’incendie donc, mais il faudra attendre cet été pour savoir avec certitude ce qui attend les élèves et les professeurs de l’école de cuisine.