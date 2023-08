"Ici tout commence": Pola Petrenko explique les raisons de son départ

Alors que les apprentis cuisiniers de "Ici tout commence" s’apprêtent à faire leur rentrée, les derniers épisodes de la 3e saison ont été marqués par le départ de plusieurs acteurs. Notamment celui de Pola Petrenko, présente au casting de la série depuis ses débuts en 2020.

Les départs se succèdent dans "Ici tout commence". Après Axel et Louis, c’est maintenant au tour de Charlène Teyssier de quitter l’Institut Auguste Armand. En effet, dans l’épisode diffusé ce jeudi 17 août sur La Une, celle-ci annonçait à ses camarades de classe son intention de faire le tour du monde avec son frère Théo. Un départ qui fait suite à une volonté de Pola Petrenko, son interprète, qui craignait en restant plus longtemps de s’enfermer dans ce rôle qui l’a révélée au grand public. "Je suis loin de m’apparenter à mon personnage et j’ai peur de tomber dans la symbiose aux yeux des téléspectateurs qui ont tendance à faire l’amalgame entre acteur et personnage", confie-t-elle ainsi au Figaro.