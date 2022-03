Ici tout commence : pas de piston chez les Darmon

Rappelez-vous l’épisode où l’ex-influenceur reçoit un maillot de football avec " papa " comme flocage. Ambre, la grande enquêtrice, se pose de nombreuses questions à propos de cet étrange cadeau. Commence alors l’épopée des bobards et des mensonges ! Dans un premier temps, il lui dit que c’est une blague de son petit frère. Ensuite, il raconte que c’est un cadeau d’un petit garçon de 10 ans dans le besoin et il explique qu’il l’aide financièrement. Mais encore une fois, c’est un mensonge !

Ambre tombe sur la photo du fond d’écran de son portable, où on reconnait … Tom et Florence. Les téléspectateurs pourraient penser que ceux-ci étaient parents, que Tom était le fils de Florence et que Léna et Léo étaient sa sœur et son frère. Eh bien, pas du tout ! Coup de théâtre dans " Ici tout commence " : Tom et Florence sortent ensemble ! Tom explique les raisons qui l’ont décidé à tout dissimuler : " C’est juste que notre histoire ne regarde personne. Je préfère qu’on compartimente. J’ai ma vie avec toi, Léna et Léo, et j’ai ma vie à l’institut, c’est tout. "

