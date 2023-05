"Ici tout commence": le départ de Fabian Wolfrom fait du bruit sur Instagram

Alors qu’il y a quelques mois Fabian Wolfrom faisait part d’un besoin de "trouver un nouveau souffle", l’acteur a finalement annoncé sur Instagram son départ de la série quotidienne "Ici tout commence".

Après Mikaël Mittelstadt, c’est au tour de Fabian Wolfrom de faire ses adieux aux élèves de l’Institut Auguste Armand. Louis, le personnage qu’il interprète depuis les débuts de la série, a en effet choisi de renoncer à son poste de professeur de cuisine afin d’établir la carte d’un restaurant parisien.

Son départ fait suite à une volonté de l’acteur, qui exprimait déjà en février dernier une certaine lassitude vis-à-vis de son rôle au sein de "Ici tout commence" : "Je suis très content d’être dans cette série quotidienne et je prends régulièrement plaisir à jouer Louis Guinot. Mais pour que ce personnage ne lasse pas – et que je ne me lasse pas non plus – je dois me nourrir d’autres choses" confiait-il alors au micro d’un journaliste de Télé 7 jours.