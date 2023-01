“Ici tout commence” : le chef Teyssier sur le départ ?

D’un côté, j’ai envie d’emmener ce personnage le plus haut possible et, d’un autre côté, je ne veux pas jouer Teyssier en pilotage automatique. Le jour où je sentirai que j’ai moins la niaque, j’arrêterai. Il est hors de question que je fasse les choses à moitié ou de manière désinvolte. Par conséquent, je fonctionne intrigue par intrigue, scène par scène et je ne me projette pas au-delà de la fin de mon contrat, qui s’arrête en juillet 2023.