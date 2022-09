“Ici tout commence” : des nouveaux étudiants pour la rentrée !

Liam Hellman incarne David Gauthier, présenté comme un blagueur séducteur qui ne connaît qu’un endroit pour canaliser son énergie : la cuisine. Son plus gros problème étant son rapport à l’autorité, on peut s’attendre à quelques moments de tension. Margaux Kembi Aguilar interprète quant à elle Billie Coudert, annoncée comme fan de pop culture US et française ultra-connectée et aux looks tape à l’œil. Elle devrait former un trio de choc avec Samia et Victorine, bien aidée par son style cash. Enfin, la dernière recrue se nomme Livio et est jouée par Corentin Pellis. Ce personnage est présenté comme un sicilien qui partage l’amour de la cuisine avec ses parents, tenanciers d’une auberge devenue réputée sur l’île par la qualité de ses mets. Il a ainsi rencontré Teyssier lors d’une masterclass au “Chefs blancs”, l’école de cuisine la plus réputée de Rome.