Ici le monde : Libye, Andorre et Cisjordanie

Ici le monde, c’est un voyage en trois escales sur ce qui fait l’actualité à l’étranger.

Premier arrêt en Libye : les terribles inondations dans l’est du pays ont fait plus de 11.000 morts il y a maintenant deux semaines. En plus de la catastrophe humanitaire, c’est un coup porté au climat politique, déjà fort instable dans la région. Depuis plus de dix ans, le pays est divisé en deux, entre la Libye officielle, reconnue par les instances internationales, et la Libye officieuse, dirigée par l’influent chef militaire, Khalifa Haftar. Avec Agnès Levallois, XXX, nous tenterons de comprendre ce contexte politique particulier, et en quoi les inondations pourraient aggraver la situation.

Nous irons ensuite en Andorre, petite principauté nichée au cœur des Pyrénées. Tiraillé entre enjeux économiques et culturels, le gouvernement andorran veut enrayer l’augmentation de sa population, principalement d’origine étrangère, tout en restant attractif pour les résidents au portefeuille bien rempli. Andorre est aussi le seul pays au monde où le catalan est la seule langue officielle reconnue. Or, très peu de résidents andorrans le parlent. A présent, pour vivre dans la principauté, il faudra en connaître les rudiments. Notre correspondant en Espagne, Henry de Laguérie, nous expliquera tout ça.

Dernier arrêt à Jénine, dans le nord de la Cisjordanie : il y a trente ans, une poignée de main historique entre Ytzak Rabin et Yasser Arafat scellait les accords d’Oslo. Ces accords devaient permettre, à terme, la création d’un Etat palestinien. Thibault Lefèvre, notre confrère de France Inter, a retrouvé les enfants des accords d’Oslo, des jeunes adultes qui ont perdu tout espoir de paix entre Palestine et Israël.