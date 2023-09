Ici le monde : Liban, la victoire du film "Barbie", mais la douleur de la communauté LGBTQIA +

La volonté de vouloir interdire Barbie ne serait-elle qu’un moyen de détourner les yeux des Libanais de la situation de crise que traverse le pays ? Beaucoup le pensent. Selon les Nations-Unies, le pays traverse la pire crise économique depuis 1850. D’aucuns pensent donc que trouver des boucs émissaires comme les homosexuels ou les réfugiés permet d’oublier cette crise.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. 82% des Libanais vivent sous le seuil de pauvreté, 10% de la population détient 70% des ressources. Le taux d’inflation demeure parmi les plus élevés du monde. Les prix des denrées alimentaires se sont envolés. Au supermarché, certains produits ne sont même plus étiquetés : les prix changent tous les jours Parmi les causes de cette flambée des prix, la dépréciation de la livre de plus de 98% par rapport au dollar sur le marché noir. Selon le dernier rapport sur la sécurité alimentaire de la Banque Mondiale, le Liban a enregistré la plus grande hausse des prix des denrées alimentaires dans le monde, soit une hausse de 350% entre avril 2022 et avril 2023.

Et le pays, autrefois surnommé "la Suisse du Proche-Orient" n’a toujours pas de président. Le pouvoir est vacant depuis octobre 2022.